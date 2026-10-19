Об этом в интервью 24 Каналу рассказала лучший педагог Украины 2026 года Светлана Меркулова. Она преподает английский язык в Ирпенском лицее № 2.
Какую зарплату должны получать учителя
Лауреат национальной премии Global Teacher Prize Ukraine этого года отмечает: следует учитывать потребности, а не только стаж.
Если молодой учитель, например, снимает квартиру, создает молодую семью и т. д., он не согласится на низкую зарплату и просто не пойдет в эту профессию. Но и учитель со стажем и категориями также скажет, что он работал, приобрел опыт и должен получать за свою работу больше,
– отметила педагог.
В целом, по ее словам, трудно сказать в цифрах, но как минимум зарплату педагогам нужно повысить в 5 раз.
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То есть учитель с опытом должен получать около 50 тысяч гривен. А начинающий педагог – хотя бы 30 тысяч,
– подчеркнула она.
И добавила: тем более что наши учителя за свой счет много занимаются самообразованием. Ведь не все курсы, которые сейчас предлагают учителям бесплатно, удовлетворяют их профессиональные потребности.
Ранее мы сообщали, что министр Бутенко сделал заявление о повышении зарплаты учителям.