Деталі лауреатка цьогорічної національної премії Global Teacher Prize Ukraine розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Яку інвестицію має зробити держава в українського вчителя

Педагогиня наголошує: починала б з юридичного захисту. І зазначає, що минулого літа неслись тіктоком настільки принизливі і ганебні "тренди", які принижували гідність учителів.

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При цьому каже, що дуже вдячна своїм одинадцятикласникам, які у їхній школі знайшли таких "авторів" і розв’язали це питання дуже делікатно… А не розуміє: де реакція правоохоронних органів?

Чому за неповагу до поліціянтів під час виконання обов'язків є адміністративні санкції, а до вчителів – ні? Я б, наприклад, запровадила якусь посаду омбудсмена для вчителів– каже освітянка.

І додав: чому, коли ми говоримо про булінг у школі, це завжди або діти булять одні одних, або вчитель булить дитину. Ніхто не згадує про те, що дитина так само некоректно поводиться.

Що робити вчителям, які зневірилися у своїй професії

Меркулова також вважає: якщо педагог геть зневірився у професії, варто з неї йти. Якщо є можливість.

Це не та професія, де ти можеш, стиснувши зуби, просто йти вперед. Якщо немає можливості, варто змінювати підхід роботи– уточнює вона.

Правда, за її словами, на ситуацію зараз дуже сильно впливає виснаження.

Тому, вважає Меркулова, мають бути якісь державні програми підтримки вчителів. У Варшаві, наприклад, у вчителів під час проходження атестацій є ретритні центри, де вони можуть не тільки вивчати професійні компоненти, а й займатися саморозвитком: гончарством, арттерапією, просто походити по лісу, аби розвантажитися.