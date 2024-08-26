Київ єдиний не долучився до експерименту МОН з оновлення шкільного предмета "Захист України"

22 травня Верховна Рада проголосувала за зміну шкільного предмета "Захист України". Його розподілять на шість блоків і замість щотижневих занять раз на місяць присвятять дисципліні весь навчальний день. У містах створять спеціальні осередки, для яких закуплять навчальне обладнання: для стрільб, занять з дронами, тренувальні манекени для домедички. На це уряд виділив 1,5 мільярда гривень субвенцій. За ці гроші також відбуватиметься навчання педагогів, що викладатимуть предмет.

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Михайлова зазначила, що департамент свідомо відмовляється від нової програми в Києві та підготовки вчителів. Всюди, навіть у Донецькій області, школи, які створили осередки, вчитимуть захисту України по-новому, а в Києві – ні, додала вона.

Обов'язкове оновлення предмета мають завершити у 2027 році. Натомість МОН та група експертів уже розробили навчальну програму. З вересня 2024 року її впроваджують як всеукраїнський педагогічний експеримент.

1 липня 2024 року міністерство затвердило відповідний наказ. І розіслало його обласним департаментам освіти, а також київському. У межах цього експерименту області повинні зголоситися, написати в МОН листа, що вони хочуть долучитися. Бонусом за це є гроші із субвенції, яку держава вже виділила. Ці гроші на рахунках у областей ще з початку року, але без участі в експерименті ними не можна користуватися,

– розповіла нардеп Інна Совсун, яка була однією з тих, хто працював над реформуванням предмета.

Станом на 21 липня відгукнулися департаменти всіх областей – окрім Києва. Освітній департамент міста єдиний не надіслав листа в МОН. Тобто Київ, за словами народної обраниці, просто відмовився долучатися до експерименту. І тепер формально в них гроші на рахунках є, але вони не зможуть використати їх і просто повернуть до держбюджету.

Що кажуть у Департаменті КМДА

На сайті департаменту відреагували на звинувачення. Кажуть, що не отримували офіційного документа чи запрошення до участі в експерименті.

Міністерство освіти і науки України не запросило Київ до Всеукраїнського педагогічного експерименту щодо цього предмета,

– мовиться у дописі.

Совсун зазначає, що запрошення не було, бо не існує такої офіційної процедури.

Вийшов наказ, його направили в департаменти, і вони мають самі долучатися. МОН тільки неформально може зв'язатися з ними і сказати, що чекає їхнього залучення. Київ єдиний цього не зробив. Чому решта регіонів приєдналися, а Київ – ні?

– зазначила нардеп.

До слова, участь у таких проєктах добровільна.

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Чи вивчатимуть "Захист України" у школах Києва В освітньому департаменті Києва запевняють, що ще з кінця минулого року працюють над оновленням програми предмета "Захист України". І самі ж виділили кошти, щоб упровадити її.

У столиці виділили та розподілили між районами субвенцію 143,1 мільйона гривень, де 41,2 мільйона гривень – з міського бюджету, що є максимальною сумою серед усіх регіонів країни. Додатково столиця при підготовці до нового 2024/2025 навчального року виділила 23,7 мільйона гривень на оснащення кабінетів "Захист України" сучасним обладнанням,

– повідомили у департаменті.

Видання припускає, відповідно до зібраних та проаналізованих даних політики та окремих дій вищезгаданого департаменту, що київські учні навчатимуться за окремою програмою.

Інформацію про саботаж військової підготовки молоді в Києві в департаменті назвали маніпулятивною.

Інна Совсун каже, що ще восени минулого року вона запитувала київських чиновників про військову підготовку, але марно.