МОН погодило перелік обладнання для предмета "Захист України"

В українських школах триває трансформація предмета "Захист України". Міністерство освіти і науки вже погодило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання.

До переліку увійшли симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, планшети для навчання та сучасне мультимедійне обладнання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Як викладатимуть "Захист України" у школах?

Також передбачили манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

Серед засобів захисту – оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту. Серед технічних засобів – дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв'язку та елементи тренажерної траси,

– повідомили у відомстві.

Оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях.

У МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році. Замість формальної муштри учні тепер проходять інтенсивні 6 – 8-годинні практичні тренінги раз на місяць у спеціально обладнаних осередках. Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях.