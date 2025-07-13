В перечень вошли симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами, интерактивные лазерные стрелковые тренажеры, планшеты для обучения и современное мультимедийное оборудование. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Как будут преподавать "Защиту Украины" в школах?

Также предусмотрели манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.

Среди средств защиты – обновленные каски и бронежилеты, противогазы с сертификатами качества, средства химической защиты. Среди технических средств – дроны для практического обучения, радиостанции для изучения основ связи и элементы тренажерной трассы,

– сообщили в ведомстве.

Обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях.

В МОН напомнили, что предмет "Защита Украины" кардинально обновили в 2024 году. Вместо формальной муштры ученики теперь проходят интенсивные 6 – 8-часовые практические тренинги раз в месяц в специально оборудованных очагах. Программа охватывает домедицинскую помощь, управление дронами, кибербезопасность, противодействие дезинформации и действия в чрезвычайных ситуациях.