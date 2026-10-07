  • Програма допоможе студентам сформувати знання й навички для дій в умовах безпекових загроз, збереження життя і здоров’я, надання домедичної допомоги та готовності до національного спротиву.
  • Вивчення дисципліни не передбачає складання Військової присяги, проходження медогляду, прибуття до ТЦК та СП, перебування на полігонах, здобуття військово-облікової спеціальності чи набуття статусу військовозобов’язаного.
  • Окремий напрям роботи – підготовка викладачів.