З 1 вересня 2027 року оновлений курс "Захист України" має охопити учнів усіх шкіл України. У старших класах поглиблено викладатимуть навіть керування дронами, інженерію та кібербезпеку.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Як зміниться "Захист України" у школах

Оновлення предмета передбачає не лише теоретичну підготовку, а й практичні навички. Учні вже у межах навчання в осередках "Захисту України" відпрацьовують тактичну медицину, стрілецьку підготовку та пілотування FPV-дронів.

Надалі старшокласники матимуть можливість поглиблено обирати окремі напрями. Серед них – керування дронами, інженерія та кібербезпека.

Наразі в Україні працює 1 027 осередків "Захисту України". Це спеціально обладнані навчальні простори для учнів. За даними МОН, у таких осередках навчаються близько 80% старшокласників.

На створення та оснащення осередків за час реформи спрямували 2,1 мільярда гривень. Ще понад 100 мільйонів гривень витратили на професійний розвиток учителів.

Студенти почали вивчати "Основи нацспротиву"

З 1 жовтня студенти вишів і коледжів розпочали вивчення дисципліни «Основи національного спротиву». Їх понад 400 тисяч у 948 закладах освіти.