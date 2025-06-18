Ветерани війни зможуть викладати "Захист України" у школах

В Україні ветерани війни зможуть офіційно працевлаштовуватися у школи та викладати предмет "Захист України". Відповідні Методичні рекомендації щодо їхнього працевлаштування затвердили спільним наказом Міністерство у справах ветеранів та Міністерство освіти і науки України.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступниці керівника Офісу Президента Ірина Верещук. Вона наголосила: коли ветеран навчає дітей – країна має майбутнє.

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Що викладатимуть ветерани

Посадовиця повідомила, що ветерани навчатимуть учнів основ військової справи, тактичної медицини, цивільного захисту та безпеки.

Їхній бойовий досвід – це не лише практика, а й потужний чинник патріотичного виховання,

– зазначила Верещук.

За її словами, це рішення поєднує реінтеграцію захисників і довгострокове зміцнення національної стійкості.

Нагадаємо, що з 1 вересня предмет "Захист України" у школах нашої держави викладатимуть по-новому. На уроках буде більше практики та менше теорії. У 10 класі будуть такі теми як основи національної безпеки, військове управління та планування, стрілецька підготовка, озброєння та військова техніка, домедична допомога.

В 11 класі учнів знайомитимуть з військовими технологіями та їхнім розвитком, основами OSINT, контрпропаганди, пропаганди, інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, як їх розпізнавати та як їм протидіяти.