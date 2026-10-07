Колорит вражає: які популярні слова із закарпатського діалекту варто запам'ятати

В українській мові є чимало красивих та колоритних слів. Зокрема діалектизмів.

Вони демонструють багатство нашої мови та колорит свого регіону. 24 Канал при цьому підкаже ще трохи таких цікавих слів.

Які найпопулярніші слова у закарпатському діалекті

Цього разу розповімо про дуже колоритний закарпатський діалект. Ви точно чули окремі з цих слів, хоча й могли не знати їхнє значення.

Зауважимо, що закарпатський діалект (від грецького – говірка, наріччя, говорити – ред.) або закарпатські говірки – це один із найархаїчніших діалектів української мови. Він сформувався історично внаслідок того, що територія сучасного Закарпаття багато століть була на суміжжі кордонів та у складі різних країн, пише Varosh.

Тож пропонуємо 20 популярних слів, які ви почуєте на Закарпатті.

цімбор, цімбора – приятель; кромплі – картопля; айно, ай – і, та; так; мацур – кіт; мачка – кішка; біціглі – велосипед; варош – місто; кидь – якщо; палинка – горілка; ґаті – підштаники, штани;

Цікаво Ці файні галицькі слівця вас вразять та закохають.

дітвак – дитина; парадичка – помідор; бановати – побиватися, плакати за чимось; фатюв – хлопець; позір – погляд; погар – склянка; туйка – тут; фест – добре; айде – та ну, та де там; фіглі – жарти.

Ми також розповідали, якими словами називають кольори на Закарпатті.