Вони демонструють багатство нашої мови та колорит свого регіону. 24 Канал при цьому підкаже ще трохи таких цікавих слів.

Які найпопулярніші слова у закарпатському діалекті

Цього разу розповімо про дуже колоритний закарпатський діалект. Ви точно чули окремі з цих слів, хоча й могли не знати їхнє значення.

Зауважимо, що закарпатський діалект (від грецького – говірка, наріччя, говорити – ред.) або закарпатські говірки – це один із найархаїчніших діалектів української мови. Він сформувався історично внаслідок того, що територія сучасного Закарпаття багато століть була на суміжжі кордонів та у складі різних країн, пише Varosh.

Тож пропонуємо 20 популярних слів, які ви почуєте на Закарпатті.

  1. цімбор, цімбора – приятель;
  2. кромплі – картопля;
  3. айно, ай – і, та; так;
  4. мацур – кіт;
  5. мачка – кішка;
  6. біціглі – велосипед;
  7. варош – місто;
  8. кидь – якщо;
  9. палинка – горілка;
  10. ґаті – підштаники, штани;

Цікаво Ці файні галицькі слівця вас вразять та закохають.

  1. дітвак – дитина;
  2. парадичка – помідор;
  3. бановати – побиватися, плакати за чимось;
  4. фатюв – хлопець;
  5. позір – погляд;
  6. погар – склянка;
  7. туйка – тут;
  8. фест – добре;
  9. айде – та ну, та де там;
  10. фіглі – жарти.

Ми також розповідали, якими словами називають кольори на Закарпатті.