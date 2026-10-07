Вони демонструють багатство нашої мови та колорит свого регіону. 24 Канал при цьому підкаже ще трохи таких цікавих слів.
Які найпопулярніші слова у закарпатському діалекті
Цього разу розповімо про дуже колоритний закарпатський діалект. Ви точно чули окремі з цих слів, хоча й могли не знати їхнє значення.
Зауважимо, що закарпатський діалект (від грецького – говірка, наріччя, говорити – ред.) або закарпатські говірки – це один із найархаїчніших діалектів української мови. Він сформувався історично внаслідок того, що територія сучасного Закарпаття багато століть була на суміжжі кордонів та у складі різних країн, пише Varosh.
Тож пропонуємо 20 популярних слів, які ви почуєте на Закарпатті.
- цімбор, цімбора – приятель;
- кромплі – картопля;
- айно, ай – і, та; так;
- мацур – кіт;
- мачка – кішка;
- біціглі – велосипед;
- варош – місто;
- кидь – якщо;
- палинка – горілка;
- ґаті – підштаники, штани;
Цікаво Ці файні галицькі слівця вас вразять та закохають.
- дітвак – дитина;
- парадичка – помідор;
- бановати – побиватися, плакати за чимось;
- фатюв – хлопець;
- позір – погляд;
- погар – склянка;
- туйка – тут;
- фест – добре;
- айде – та ну, та де там;
- фіглі – жарти.
Ми також розповідали, якими словами називають кольори на Закарпатті.