Они демонстрируют богатство нашего языка и колорит своего региона. 24 Канал при этом подскажет еще несколько таких интересных слов.
Какие слова самые популярные в закарпатском диалекте
На этот раз расскажем об очень колоритном закарпатском диалекте. Вы наверняка слышали некоторые из этих слов, хотя и могли не знать их значения.
Отметим, что закарпатский диалект (от греческого – говор, наречие, говорить – ред.) или закарпатские говоры – это один из самых архаичных диалектов украинского языка. Он сформировался исторически в результате того, что территория современного Закарпатья на протяжении многих веков находилась на стыке границ и в составе разных стран, пишет Varosh.
Поэтому предлагаем 20 популярных слов, которые вы услышите в Закарпатье.
- цімбор, цімбора – приятель;
- кромпли – картофель;
- айно, ай – и, да; так;
- мацур – кот;
- мачка – кошка;
- біціглі – велосипед;
- варош – город;
- кидь – если;
- палинка – водка;
- гати – подштанники, штаны;
Интересно: эти прекрасные галицкие словечки вас поразят и влюбят в себя.
- дитвак – ребенок;
- парадичка – помидор;
- бановати – сокрушаться, плакать о чем-то;
- фатюв – парень;
- позир – взгляд;
- погар – стакан;
- туйка – тут;
- фест – хорошо;
- айде – да ну, да где там;
- фигли – шутки.
Мы также рассказывали, какими словами называют цвета в Закарпатье.