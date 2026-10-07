Они демонстрируют богатство нашего языка и колорит своего региона. 24 Канал при этом подскажет еще несколько таких интересных слов.

Какие слова самые популярные в закарпатском диалекте

На этот раз расскажем об очень колоритном закарпатском диалекте. Вы наверняка слышали некоторые из этих слов, хотя и могли не знать их значения.

Отметим, что закарпатский диалект (от греческого – говор, наречие, говорить – ред.) или закарпатские говоры – это один из самых архаичных диалектов украинского языка. Он сформировался исторически в результате того, что территория современного Закарпатья на протяжении многих веков находилась на стыке границ и в составе разных стран, пишет Varosh.

Поэтому предлагаем 20 популярных слов, которые вы услышите в Закарпатье.

  1. цімбор, цімбора – приятель;
  2. кромпли – картофель;
  3. айно, ай – и, да; так;
  4. мацур – кот;
  5. мачка – кошка;
  6. біціглі – велосипед;
  7. варош – город;
  8. кидь – если;
  9. палинка – водка;
  10. гати – подштанники, штаны;

Интересно: эти прекрасные галицкие словечки вас поразят и влюбят в себя.

  1. дитвак – ребенок;
  2. парадичка – помидор;
  3. бановати – сокрушаться, плакать о чем-то;
  4. фатюв – парень;
  5. позир – взгляд;
  6. погар – стакан;
  7. туйка – тут;
  8. фест – хорошо;
  9. айде – да ну, да где там;
  10. фигли – шутки.

Мы также рассказывали, какими словами называют цвета в Закарпатье.