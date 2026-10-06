Особенно интересно проследить это в говорах Закарпатья, о которых рассказывает блогерша и популяризаторка закарпатского диалекта "Креативная Жона" (Кристина Готра).

Закарпатская палитра – слова, которыми здесь называют цвета

Мы привыкли, что цвета универсальны: красный – он и в Киеве красный, и в Ужгороде. Но в украинских говорах могут отличаться не только произношение или бытовые слова, но и названия цветов и их оттенков.

Особенно интересно это проследить в Закарпатье. Здесь в устной речи можно услышать местные названия цветов, часть которых сформировалась под влиянием длительных языковых контактов с соседними народами. Поэтому для жителя другого региона некоторые из этих слов могут звучать необычно, хотя для местных они вполне естественны.

Слышали ли вы о таких цветах:

многоцветный – чирибиришный ,

, розовый – ружовый ,

, фиолетовый – тинтовый ,

, красный – черленый,

серый – сивый.

Как называют цвета в Закарпатье: смотрите видео от Кристины Готры

Эти цвета – не выдумка. В словарях мы находим их с объяснениями и уточнениями, какой это оттенок.

Например, "черленый" объясняют как "цвет крови", в качестве синонимов приводят – кровавый или кровяной.

Да и слово "сивий" тоже есть. Правда, его чаще всего используют для описания цвета волос, наравне с другими цветами: "серебристый", "сизый", "белый" или "шпакуватий".

А "рýжовый" встречается не только в Закарпатье; при смене ударения на "о" – "ружо́вый" – так уже говорят во Львовской и Хмельницкой областях. А происхождение слова связано с названием цветка – "рожи" или "ружи", кустовой розы, которая чаще всего цветет розовым цветом.

Почему один цвет может называться по-разному?

На самом деле названий цветов гораздо больше, чем мы привыкли использовать в быту. Их хорошо знают художники, модельеры и знатоки вексиллологии (или флаговедения), которые четко различают цвета и оттенки штандартов, флагов и знамен; вспомните, например, малиновый цвет казацкого флага.

Да и в художественной литературе довольно часто можно встретить редко употребляемые цвета, в частности даже в названиях: "Черлені щити" Владимира Малика, "Багряний світ" Владимира Винниченко, "Смарагдовий рай" – сборник Андрея Лопаты и другие. А когда в произведении описывается одежда, то разных оттенков можно встретить немало.

И сегодня в описании какого-либо товара, в целях рекламы и привлечения внимания, уже используют "забыто-неизвестные" названия цветов: кораловий, блаватний, кармазиновий, цинамоновий, кубовий, пурпуровий и другие.

И каждое название не случайно – это название растения, природного явления или минерала и даже животного – "мышиный", "шпакуватый", "зозулястий", "верблюжий", "канареечный".

Поэтому диалектные названия цветов – это маленькие языковые подсказки к истории региона. Есть ли у вас любимый забытый или диалектный цвет?