Усі школи і садочки забезпечать генераторами: Шмигаль розповів, яка ситуація зараз

Забезпечення закладів освіти електроенергією – важливе у питанні проведення якісного навчального процесу. Денис Шмигаль заявив, що більшість садочків, шкіл та університетів уже мають генератори.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 80% українських закладів освіти забезпечена автономними засобами електропостачання. Про це пише 24 Канал опираючись на виступ прем'єра у парламенті.

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Який стан забезпечення електроенергією освіти – роз'яснення прем'єра

Денис Шмигаль, під час виступу у Верховній Раді 6 грудня, дав роз'яснення чи можуть бути заклади освіти приєднані до об'єктів критичної інфраструктури, коментуючи ситуацію з відключенням світла.

Наразі заклади освіти забезпечені генераторами на 80%. Прем'єр Шмигаль зауважив, що уряд має на меті забезпечити до кінця опалювального сезону всі заклади освіти генераторами, щоб освітні послуги надавалися на належному рівні.

Станом на кінець листопада понад 80 % закладів освіти – дитячі садки, школи та університети були забезпечені відповідними засобами індивідуального подання електроенергії. Ми працюємо і за державний кошт, і спільно з партнерами, для забезпечення усіх закладів освіти протягом цього опалювального сезону автономним електропостачанням, щоб не переривати навчальний процес,

– зауважив премʼєр.

Критичність інфраструктури чітко визначена законодавством і до неї входять, перш за все, обʼєкти, що забезпечують виживання держави.

Що таке об'єкти критичної інфраструктури Це підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продовольство, охорона здоров'я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку й оборону, природне середовище, призвести до значних матеріальних та фінансових збитків, людських жертв.

Раніше 24 Канал писав про звернення до прем‘єр-міністра члена освітнього парламентського комітету Романа Грищука з проханням включити заклади освіти до переліку обʼєктів критичної інфраструктури.