Покращить якість: нардепка анонсувала зміни у вищій освіті

Верховна Рада ухвалила закон, який покращить якість вищої освіти в Україні. Так Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти матиме більше повноважень.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа. За її словами, ті університетські програми, які визнані іншим Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, яке визнає Україна, можна буде одразу вивчати в українських університетах.

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"І, відповідно, з нашими програмами за кордонами. Цей ухвалений закон дасть більше повноважень Національному агентству відбирати кращі програми для наших закладів вищої освіти", – наголосила вона.

Що відомо про зміни у вищій освіті: дивіться відео

Відповідно, це забезпечить кращу якість вищої освіти в Україні. Нардепка додала, що за цей закон проголосували у повторному другому читанні.

Після перемоги ми маємо змінювати систему вищої освіти. У нас і викладачі, і вчителі мають отримувати більше. Але водночас, ми маємо висувати інші критерії для вчителів і викладачів. Тому цей законопроєкт, був і є дуже необхідним для змін в системі вищої освіти України,

– сказала вона.

Як працює НАЗЯВО

Наталія Піпа розказала, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти діє за принципом країн Західної Європи. Має повноваження, співпрацює з Міністерством освіти, однак є незалежним і регулюється певним законом.

"Якщо ми хочемо, щоби наші дипломи визнавалися і наша освіта ставала конкурентоспроможною у світі, це є базовий необхідний крок", – наголосила парламентарка.

Що відомо про закон