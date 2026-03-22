Зеленський підписав закон про підтримку молодих учених: на які зміни чекати

Президент Володимир Зеленський підписав закон про розвиток дослідницької інфраструктури та підтримку молодих учених. Документ передбачає масштабну реформу наукової системи та наближення її до стандартів ЄС.

Зокрема, вводяться нові механізми фінансування, постдокторантура та розширюється доступ до наукових ресурсів. Про це повідомляє Міністерстві освіти і науки.

Що зміниться через новий закон?

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4794-IX, який передбачає комплексну реформу наукової сфери в Україні та посилення підтримки молодих учених. Документ спрямований на модернізацію дослідницької інфраструктури та інтеграцію української науки до європейського простору.

Одним із ключових напрямів закону є оновлення правил функціонування наукової інфраструктури. Йдеться про створення сучасної системи управління науковим обладнанням, підвищення ефективності його використання та забезпечення відкритого доступу для дослідників.

Також документ передбачає гармонізацію українського законодавства зі стандартами Європейського Союзу, що має полегшити міжнародну співпрацю та участь українських учених у глобальних наукових програмах.

Окрему увагу приділено структуруванню дослідницької інфраструктури. Закон вперше чітко визначає її об’єкти, а також запроваджує механізми об’єднання лабораторій і наукових центрів для більш ефективного використання ресурсів і фінансування.

Важливим нововведенням є запровадження постдокторантури – нового етапу наукової кар’єри. Це дозволить молодим ученим розвивати власні дослідницькі проєкти, отримувати фінансування та інтегруватися в міжнародну наукову спільноту.

Крім того, закон розширює грантову підтримку через Національний фонд досліджень України. Фінансування стане доступнішим для аспірантів, докторантів і молодих науковців, що має стимулювати розвиток науки та зменшити відтік кадрів за кордон.

Документ також уточнює статус і повноваження рад молодих учених, що посилює їхню роль у формуванні державної наукової політики. Ще одним важливим пунктом є обов’язковість проведення виборів керівників наукових установ, що має підвищити прозорість і підзвітність у сфері науки.

У цілому закон покликаний створити більш ефективну, відкриту та сучасну систему наукових досліджень в Україні. Очікується, що його реалізація сприятиме розвитку інновацій, залученню інвестицій у науку та посиленню позицій України у світовому науковому просторі.

