За ChatGPT будуть карати: Рада підтримала законопроєкт про академічну доброчесність

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №10392, що регулює питання академічної доброчесності. Ініціатором виступила велика група депутатів на чолі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Документ спрямований на запобігання плагіату та використання штучного інтелекту у наукових роботах. Також він має підвищити стандарти академічної доброчесності в освітній та науковій діяльності.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт поширюється на наукову, викладацьку, освітню діяльність, а також на створення, рецензування та редагування академічних творів. Він торкається процедур присудження наукових ступенів, присвоєння вчених і педагогічних звань, а також організації вступних випробувань, олімпіад і конкурсів.

Здобувачі освіти будуть зобов’язані виконувати свої завдання самостійно, якщо інше не передбачено правилами виконання завдань. Застосування допомоги чи допоміжних засобів має бути чітко обґрунтоване.

Особи не можуть вважатися авторами академічного твору, якщо він створений автоматично за допомогою комп'ютерної програми. При використанні частин тексту, згенерованих штучним інтелектом, це повинно бути зазначено з посиланням на відповідну програму або методику.

Кожен заклад освіти та наукова установа повинні мати внутрішні акти для забезпечення академічної доброчесності та перевіряти твори на наявність порушень перед публікацією.

Зокрема, пропонується під час проведення конкурсів на посади керівників закладів освіти або наукових установ буде проводитись перевірка на предмет порушень академічної доброчесності, включаючи аналіз наукових робіт кандидатів.

Які є види порушень академічної доброчесності

Законопроєкт визначає кілька категорій порушень:

відчуження авторства;

академічний плагіат;

приписування авторства;

самоплагіат;

фабрикація;

фальсифікація;

недоброчесне оцінювання результатів навчання;

несамостійне виконання завдання;

недозволена допомога;

академічний саботаж;

схиляння до порушення академічної доброчесності;

інституційні порушення академічної доброчесності.

Які пропонуються санкції за порушення

Для наукових і педагогічних працівників:

виключення зі складу наукових та колегіальних органів на певний строк;

позбавлення права брати участь у грантах, конкурсах, наукових проєктах;

відрахування з наукових ступенів та позбавлення вчених або педагогічних звань.

звільнення з посади.

Для здобувачів освіти:

усне або письмове попередження;

повторне виконання завдання або освітнього компонента;

позбавлення права участі в конкурсах, отримання стипендій, грантів;

відрахування з закладу освіти.

Для вступників і учасників конкурсів:

припинення участі у конкурсах;

Скасування результатів випробувань або конкурсів.

Важливою особливістю нового закону є те, що до академічної відповідальності можуть бути притягнуті особи, починаючи з 14-річного віку. Для осіб віком від 14 до 18 років розгляд питань щодо порушень доброчесності здійснюється за участю батьків або законних представників.

Що очікує тих, хто порушував академічну доброчесність до прийняття закону

Закон не буде застосовуватися до діянь, що були вчинені до його набрання чинності, якщо вони не вважалися на момент їх вчинення порушенням академічної доброчесності.

Водночас, для робіт, що присуджені до набрання чинності законом, перевірка здійснюється за вимогами, чинними на момент їх створення та захисту.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розглядатиме скарги на рішення щодо позбавлення наукових ступенів, звань та кваліфікацій. Протягом трьох років з моменту набрання чинності законом, особи мають можливість добровільно відмовитися від присуджених ступенів чи звань.

Законопроєкт №10392 тепер очікує розгляду у другому читанні, де депутати можуть внести додаткові зміни та уточнення перед його остаточним ухваленням.