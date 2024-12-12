Понад 50 шкіл можуть закрити в одній з областей у 2025 році

Низка шкіл, особливо у сільських громадах, під загрозою закриття. Причина того – мала кількість учнів.

Департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації розглядає питання про закриття 53 шкіл з 1 вересня 2025 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Еспресо. Захід".

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Які школи ліквідують

Уже з 1 вересня 2025 року не будуть фінансувати зарплату учителям з освітньої субвенції у тих школах, де навчається менше ніж 45 учнів. Станом на початок цього навчального року таких шкіл на Львівщині – 53, а тому вони підпадають під ліквідацію.

Йдеться про закриття шкіл у кожному з районів області, але найбільше у Стрийському, Самбірському та Львівському районах. У Львівській громаді під загрозою закриття може бути Зарудцівська гімназія Львівської міської ради.

Щобільше, з 1 вересня 2026 року мінімальний поріг кількості учнів зміниться до 60, і такі школи припинять фінансувати з освітньої субвенції для зарплати учителям. І у Львівській області наразі таких є ще 53 навчальні заклади.

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У Міністерстві освіти зауважили, що ліквідація освітніх закладів не торкнеться початкових шкіл і діятиме тільки для 5 – 11 класів.

У МОН повідомили, що на освіту одного учня із села держава на рік витрачає 30,4 тисячі гривень, а в місті – 24,4 тисячі гривень. Хоча успішність учнів дуже низька, що демонструють нижчі результати на НМТ.

Рішення про ліквідацію малокомплектної школи приймає кожна конкретна громада самостійно. Вчителів з ліквідованих шкіл можуть працевлаштовувати в опорних школах із забезпеченням підвезення.

Зверніть увагу! Припинення фінансування з освітньої субвенції розпочалося ще з 2016 року – почалося зі шкіл з 25 учнями.