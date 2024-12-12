Департамент образования Львовской областной государственной администрации рассматривает вопрос о закрытии 53 школ с 1 сентября 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо. Захід".

Смотрите также Образовательный омбудсмен предложила оставлять школьников на второй год обучения

Какие школы ликвидируют

Уже с 1 сентября 2025 года не будут финансировать зарплату учителям с образовательной субвенции в тех школах, где учится менее 45 учеников. По состоянию на начало этого учебного года таких школ на Львовщине – 53, а потому они подпадают под ликвидацию.

Речь идет о закрытии школ в каждом из районов области, но больше всего в Стрыйском, Самборском и Львовском районах. Во Львовской общине под угрозой закрытия может быть Зарудцовская гимназия Львовского городского совета.

Чтобы больше, с 1 сентября 2026 года минимальный порог количества учеников изменится до 60, и такие школы прекратят финансировать из образовательной субвенции для зарплаты учителям. И во Львовской области сейчас таких есть еще 53 учебных заведения.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

В Министерстве образования отметили, что ликвидация образовательных учреждений не коснется начальных школ и будет действовать только для 5 – 11 классов.

В МОН сообщили, что на образование одного ученика из села государство в год тратит 30,4 тысячи гривен, а в городе – 24,4 тысячи гривен. Хотя успеваемость учеников очень низкая, что демонстрируют более низкие результаты на НМТ.

Решение о ликвидации малокомплектной школы принимает каждая конкретная община самостоятельно. Учителей из ликвидированных школ могут трудоустраивать в опорных школах с обеспечением подвоза.

Обратите внимание! Прекращение финансирования из образовательной субвенции началось еще с 2016 года – началось со школ с 25 учениками.