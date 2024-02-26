Зал чи зала: як правильно сказати українською

Українці часто велике приміщення для багатолюдних зборів, засідань, занять називають залом. Або ж залою.

Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" відповів на поширене питання про те, як сказати правильно. Зокрема, "глядацький зал" чи "глядацька зала"?

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Як правильно – зал чи зала?

Лінгвіст зауважив: з різних причин у мові бувають паралельно родові форми. Наприклад:

абрикос і абрикоса;

птах і птаха;

сусід і сусіда тощо.

Так само правильно сказати і зал, і зала. Ці дві форми запозичені з різних мов,

– зазначив Авраменко.

І уточнив, що слово "зал" – чоловічого роду – походить з німецької, а "зала" – жіночого роду – з французької.

Тож уживайте той варіант, який вам більше до вподоби: глядацький зал або глядацька зала,

– наголосив учитель.

І все ж додав, що у сучасній українській мові більш поширеним є варіант чоловічого роду.

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Як сказати українською "квартира со всеми удобствами"