Зал чи зала: як правильно сказати українською
Українці часто велике приміщення для багатолюдних зборів, засідань, занять називають залом. Або ж залою.
Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" відповів на поширене питання про те, як сказати правильно. Зокрема, "глядацький зал" чи "глядацька зала"?
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Як правильно – зал чи зала?
Лінгвіст зауважив: з різних причин у мові бувають паралельно родові форми. Наприклад:
- абрикос і абрикоса;
- птах і птаха;
- сусід і сусіда тощо.
Так само правильно сказати і зал, і зала. Ці дві форми запозичені з різних мов,
– зазначив Авраменко.
І уточнив, що слово "зал" – чоловічого роду – походить з німецької, а "зала" – жіночого роду – з французької.
Тож уживайте той варіант, який вам більше до вподоби: глядацький зал або глядацька зала,
– наголосив учитель.
І все ж додав, що у сучасній українській мові більш поширеним є варіант чоловічого роду.
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Як сказати українською "квартира со всеми удобствами"
- Раніше Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською "квартира со всеми удобствами".
- Чимало українців переконані, що треба казати "квартира зі всіма зручностями".
- Однак мовознавець каже, що таке словосполучення – калька з російської.
- Як сказати правильно, читайте тут.