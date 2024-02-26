Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" відповів на поширене питання про те, як сказати правильно. Зокрема, "глядацький зал" чи "глядацька зала"?

Дивіться також Як сказати українською "квартира со всеми удобствами"

Як правильно – зал чи зала?

Лінгвіст зауважив: з різних причин у мові бувають паралельно родові форми. Наприклад:

  • абрикос і абрикоса;
  • птах і птаха;
  • сусід і сусіда тощо.

Так само правильно сказати і зал, і зала. Ці дві форми запозичені з різних мов,
– зазначив Авраменко.

І уточнив, що слово "зал" – чоловічого роду – походить з німецької, а "зала" – жіночого роду – з французької.

Тож уживайте той варіант, який вам більше до вподоби: глядацький зал або глядацька зала,
– наголосив учитель.

І все ж додав, що у сучасній українській мові більш поширеним є варіант чоловічого роду.

Дивіться також "Моє день народження" вдалося: як правильно українською говорити про "міроприємство"

Як сказати українською "квартира со всеми удобствами"

  • Раніше Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською "квартира со всеми удобствами".
  • Чимало українців переконані, що треба казати "квартира зі всіма зручностями".
  • Однак мовознавець каже, що таке словосполучення – калька з російської.
  • Як сказати правильно, читайте тут.