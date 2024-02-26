Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" ответил на распространенный вопрос о том, как сказать правильно. В частности, "глядацький зал" или "глядацька зала"?
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Как правильно – зал или зала?
Лингвист заметил: по разным причинам в языке бывают параллельно родовые формы. Например:
- абрикос и абрикоса;
- птах и птаха;
- сусід и сусіда и тому подобное.
Так же правильно сказать и зал, и зала. Эти две формы заимствованы из разных языков,
– отметил Авраменко.
И уточнил, что слово "зал" – мужского рода – происходит из немецкого, а "зала" – женского рода – с французского.
Поэтому употребляйте тот вариант, который вам больше нравится: "глядацький" зал або "глядацька зала",
– подчеркнул учитель.
И все же добавил, что в современном украинском языке более распространенным является вариант мужского рода.
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Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами"
- Ранее Александр Авраменко рассказал, как правильно сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
- Многие украинцы убеждены, что надо говорить "квартира зі всіма зручностями".
- Однако языковед говорит, что такое словосочетание – калька с русского.
- Как сказать правильно, читайте здесь.