Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" ответил на распространенный вопрос о том, как сказать правильно. В частности, "глядацький зал" или "глядацька зала"?

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Как правильно – зал или зала?

Лингвист заметил: по разным причинам в языке бывают параллельно родовые формы. Например:

абрикос и абрикоса;

птах и птаха;

сусід и сусіда и тому подобное.

Так же правильно сказать и зал, и зала. Эти две формы заимствованы из разных языков,

– отметил Авраменко.

И уточнил, что слово "зал" – мужского рода – происходит из немецкого, а "зала" – женского рода – с французского.

Поэтому употребляйте тот вариант, который вам больше нравится: "глядацький" зал або "глядацька зала",

– подчеркнул учитель.

И все же добавил, что в современном украинском языке более распространенным является вариант мужского рода.

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