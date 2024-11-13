Залужний заявив, що у Британії можуть готувати майбутніх українських високопосадовців

Україна веде переговори з Британією щодо навчання 5 – 7 тисяч студентів на рік. Так мають намір готуватимуть майбутніх держслужбовців.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву посла України у Великій Британії Валерія Залужного під час щорічних загальних зборів Європейської бізнес-асоціації.

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У Британії можуть готувати кілька тисяч українських студентів

Залужний зауважив: щодо найближчих перспектив та зацікавлених сфер, те, що останнім часом дуже багато обговорюють, – це освіта та культура.

Нам майже вдалось запевнити британців, що найбільш гарантоване їх капіталовкладення, гарантоване збереження їх інвестицій – це наша освіта,

– заявив дипломат.

За його словами, передусім мовиться про підготовку майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів.

Ми ведемо мову про те, ми дуже хочемо, щоб у Британії щорічно хоча б не менше 5 – 7 тисяч студентів навчалися, для того, щоб через 20 років у нас були інші чиновники, абсолютно інше відношення до виконання законів і абсолютно інше відношення до бізнесу,

– наголосив Залужний.

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