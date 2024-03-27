Майже 20 українських вишів цьогоріч отримають нових ректорів
Джерело:Українське радіо
У 2024 році 18 вищих навчальних закладів в Україні отримають нових керівників. Усе тому, що у чинних ректорів завершується останній термін перебування на цій посаді.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Він наголосив, що зараз система вищої освіти змінюється, зокрема й через те, у великих закладах змінюється керівництво.
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18 українських вишів отримають нових ректорів
Винницький повідомив, що вибори ректора, зокрема, вже оголосили у таких вишах:
- Київському політехнічному інституті;
- Львівській політехніці;
- Київському університеті будівництва і архітектури;
- Київському національному економічному університеті;
- Національному університеті біоресурсів і природокористування тощо.
Посадовець переконаний, що на сьогодні йдеться про зміну поколінь, тому реформа системи вищої освіти – на часі.
Ми приєднуємо менші заклади і разом з тим у більших закладах, до яких ми приєднуємо, дуже часто змінюється культура, керівництво і взагалі система вищої освіти,
– повідомив заступник Лісового.
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Що відомо про заміну ректорів вишів в Україні
- Раніше у Міносвіти заявляли, що 2024 року чимало університетів у нашій державі отримає нових ректорів.
- Поколінну зміну ректорів в окремих вишах МОН анонсувало ще торік.
- Вона відбудеться через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.
- Що цікаво, у нашій країні на сьогодні є чимало ЗВО, де керівник перебуває на своїй посаді 10 – 20 років.
- Також МОН планує створювати додатково дієві наглядові ради при вишах.