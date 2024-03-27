Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Он отметил, что сейчас система высшего образования меняется, в том числе и из-за того, в крупных заведениях меняется руководство.

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18 украинских вузов получат новых ректоров

Винницкий сообщил, что выборы ректора, в частности, уже объявили в таких вузах:

Киевском политехническом институте;

Львовской политехнике;

Киевском университете строительства и архитектуры;

Киевском национальном экономическом университете;

Национальном университете биоресурсов и природопользования и тому подобное.

Чиновник убежден, что сегодня речь идет о смене поколений, поэтому реформа системы высшего образования – актуальна.

Мы присоединяем меньшие заведения и вместе с тем в больших заведениях, к которым мы присоединяем, очень часто меняется культура, руководство и вообще система высшего образования,

– сообщил заместитель Лисового.

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Что известно о замене ректоров вузов в Украине