Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. Он отметил, что сейчас система высшего образования меняется, в том числе и из-за того, в крупных заведениях меняется руководство.
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18 украинских вузов получат новых ректоров
Винницкий сообщил, что выборы ректора, в частности, уже объявили в таких вузах:
- Киевском политехническом институте;
- Львовской политехнике;
- Киевском университете строительства и архитектуры;
- Киевском национальном экономическом университете;
- Национальном университете биоресурсов и природопользования и тому подобное.
Чиновник убежден, что сегодня речь идет о смене поколений, поэтому реформа системы высшего образования – актуальна.
Мы присоединяем меньшие заведения и вместе с тем в больших заведениях, к которым мы присоединяем, очень часто меняется культура, руководство и вообще система высшего образования,
– сообщил заместитель Лисового.
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Что известно о замене ректоров вузов в Украине
- Ранее в Минобразования заявляли, что в 2024 году многие университеты в нашем государстве получат новых ректоров.
- Поколенную смену ректоров в отдельных вузах МОН анонсировало еще в прошлом году.
- Она состоится из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
- Что интересно, в нашей стране на сегодня есть немало ЗВО, где руководитель находится на своей должности 10 – 20 лет.
- Также МОН планирует создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.