Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Він наголосив, що зараз система вищої освіти змінюється, зокрема й через те, у великих закладах змінюється керівництво.

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18 українських вишів отримають нових ректорів

Винницький повідомив, що вибори ректора, зокрема, вже оголосили у таких вишах:

Київському політехнічному інституті;

Львівській політехніці;

Київському університеті будівництва і архітектури;

Київському національному економічному університеті;

Національному університеті біоресурсів і природокористування тощо.

Посадовець переконаний, що на сьогодні йдеться про зміну поколінь, тому реформа системи вищої освіти – на часі.

Ми приєднуємо менші заклади і разом з тим у більших закладах, до яких ми приєднуємо, дуже часто змінюється культура, керівництво і взагалі система вищої освіти,

– повідомив заступник Лісового.

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Що відомо про заміну ректорів вишів в Україні