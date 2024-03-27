Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Він наголосив, що зараз система вищої освіти змінюється, зокрема й через те, у великих закладах змінюється керівництво.

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18 українських вишів отримають нових ректорів

Винницький повідомив, що вибори ректора, зокрема, вже оголосили у таких вишах:

  • Київському політехнічному інституті;
  • Львівській політехніці;
  • Київському університеті будівництва і архітектури;
  • Київському національному економічному університеті;
  • Національному університеті біоресурсів і природокористування тощо.

Посадовець переконаний, що на сьогодні йдеться про зміну поколінь, тому реформа системи вищої освіти – на часі.

Ми приєднуємо менші заклади і разом з тим у більших закладах, до яких ми приєднуємо, дуже часто змінюється культура, керівництво і взагалі система вищої освіти,
– повідомив заступник Лісового.

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Що відомо про заміну ректорів вишів в Україні

  • Раніше у Міносвіти заявляли, що 2024 року чимало університетів у нашій державі отримає нових ректорів.
  • Поколінну зміну ректорів в окремих вишах МОН анонсувало ще торік.
  • Вона відбудеться через те, що завершується другий термін контракту у багатьох ректорів.
  • Що цікаво, у нашій країні на сьогодні є чимало ЗВО, де керівник перебуває на своїй посаді 10 – 20 років.
  • Також МОН планує створювати додатково дієві наглядові ради при вишах.