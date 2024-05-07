Просять не розголошувати: коли і як можна дізнатися дату, час та місце проведення НМТ

7 травня 2024, 22:09
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Джерело:

УЦОЯО

14 травня стартує основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Його учасниками будуть понад 287 тисяч осіб.

8 травня зареєстровані учасники вже зможуть завантажити запрошення на тестування. Це можна зробити зі своїх персональних сторінок. 

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Коли і як можна дізнатися дату та місце проведення НМТ

У цих запрошеннях і будуть вказані дата, час і місце проведення національного мультитесту. 

В Українському центрі оцінювання якості освіти при цьому наполегливо радять не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування. Від цього може залежати безпека всіх його учасників.

Зазначимо, що з міркувань безпеки УЦОЯО не публікує інформації про те, де відбудуться тестування на території України. Також не оприлюднили графік тестувань.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ-2024

  • Основна сесія мультитесту 2024 року стартує 14 травня. Триватиме до 25 червня.
  • Додаткова сесія відбудеться упродовж 11 – 19 липня.
  • На НМТ знання учасників перевірятимуть з чотирьох предметів.
  • Три будуть обов'язковими, четвертий – за вибором.
  • Результати мультитесту будуть потрібні для вступу у виші України.
  • Цьогоріч це правило стосуватиметься навіть вступників на творчі та спортивні спеціальності. 
Автор: Марія Волошин