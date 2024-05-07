Просять не розголошувати: коли і як можна дізнатися дату, час та місце проведення НМТ

14 травня стартує основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Його учасниками будуть понад 287 тисяч осіб.

8 травня зареєстровані учасники вже зможуть завантажити запрошення на тестування. Це можна зробити зі своїх персональних сторінок.

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Коли і як можна дізнатися дату та місце проведення НМТ

У цих запрошеннях і будуть вказані дата, час і місце проведення національного мультитесту.

В Українському центрі оцінювання якості освіти при цьому наполегливо радять не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування. Від цього може залежати безпека всіх його учасників.

Зазначимо, що з міркувань безпеки УЦОЯО не публікує інформації про те, де відбудуться тестування на території України. Також не оприлюднили графік тестувань.

Що відомо про НМТ-2024

Основна сесія мультитесту 2024 року стартує 14 травня. Триватиме до 25 червня.

Додаткова сесія відбудеться упродовж 11 – 19 липня.

На НМТ знання учасників перевірятимуть з чотирьох предметів.

Три будуть обов'язковими, четвертий – за вибором.

Результати мультитесту будуть потрібні для вступу у виші України.

Цьогоріч це правило стосуватиметься навіть вступників на творчі та спортивні спеціальності.