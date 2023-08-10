Розпочалося зарахування вступників на контракт: скільки буде тривати

Українські виші почали зараховувати абітурієнтів на контрактну форму навчання. Абітурієнтам потрібно слідкувати за статусом заяв у своїх електронних кабінетах.

З 9 серпня українські університети зараховують абітурієнтів на контрактну форму навчання. Надання вступникам відповідних рекомендацій вже розпочалося.

Читайте також Як обрати найкращу школу для першокласника: важливі нюанси, на які слід звернути увагу

Статуси заяв абітурієнтів повинні приймальні комісії університетів. Статус вступника повинен змінитися з "Допущено" на "Рекомендовано (контракт)". Відслідкувати статус заяви абітурієнти можуть у своєму електронному кабінеті, а також на сайті "Вступ.ОСВІТА.UA".

Прагнете, щоб ваша дитина здобувала якісні знання, незважаючи на блекаути та інші виклики сьогодення? Щоб заняття проходили в цікавій та інтерактивній формі і відповідали вимогам Нової української школи? Це все можна отримати в першій і найбільшій дистанційній школі "Оптіма"! Долучайтесь до безкоштовного вебінару , щоб з перших уст дізнатись про всі умови та переваги навчання в "Оптімі".

Зараховувати контрактників виші будуть до 30 серпня. Що стосується порядку конкурсного відбору, то з ним потрібно ознайомитися на сайті відповідного університету.

Також повідомляється, що контрактники, які зараховані на фіксовані або відкриті конкурсні пропозиції, за певних умов ще можуть отримати переведення на бюджетні місця, які залишилися вільними. Дедлайн переведення контрактників на бюджетну форму навчання – 18 серпня.