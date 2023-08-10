З 9 серпня українські університети зараховують абітурієнтів на контрактну форму навчання. Надання вступникам відповідних рекомендацій вже розпочалося.
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Статуси заяв абітурієнтів повинні приймальні комісії університетів. Статус вступника повинен змінитися з "Допущено" на "Рекомендовано (контракт)". Відслідкувати статус заяви абітурієнти можуть у своєму електронному кабінеті, а також на сайті "Вступ.ОСВІТА.UA".
Зараховувати контрактників виші будуть до 30 серпня. Що стосується порядку конкурсного відбору, то з ним потрібно ознайомитися на сайті відповідного університету.
Також повідомляється, що контрактники, які зараховані на фіксовані або відкриті конкурсні пропозиції, за певних умов ще можуть отримати переведення на бюджетні місця, які залишилися вільними. Дедлайн переведення контрактників на бюджетну форму навчання – 18 серпня.