С 9 августа украинские университеты засчитывают абитуриентов на контрактную форму обучения. Предоставление поступающим соответствующих рекомендаций уже началось.

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Статусы заявлений абитуриентов должны принимать комиссии университетов. Статус поступающего должен измениться с "Допущено" на "Рекомендовано (контракт)". Отследить статус заявления абитуриенты могут в своем электронном кабинете, а также на сайте Вступ.ОСВІТА.UA.

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Причислять контрактников вузы будут до 30 августа. Что касается порядка конкурсного отбора, то с ним следует ознакомиться на сайте соответствующего университета.

Также сообщается, что контрактники, которые зачислены на фиксированные или открытые конкурсные предложения, при определенных условиях еще могут получить перевод на оставшиеся свободными бюджетные места. Дедлайн перевод контрактников на бюджетную форму обучения – 18 августа.