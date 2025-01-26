Освітній комітет Верховної Ради України рекомендує парламенту ухвалити ухвалити зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту". Це дозволить визнати результати навчання українських дітей за кордоном.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву автора законопроєкту та очільника Освітнього комітету Ради Сергія Бабака. За його словами, законопроєкт №12375 надасть правові підстави Кабміну розробити відповідні нормативні акти.

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Раді рекомендують визнати результати навчання українських дітей за кордоном

Бабак повідомив, що є ще одна проблема, яка перебуває поза правовими межами.

Йдеться про освітні осередки, що були створені після 24 лютого за кордоном, які мають різний статус,

– уточнив він.

До прикладу, є ті, що мають офіційний статус школи, зареєстрованої національним законодавством країни перебування.

Перелік цих шкіл відомий освітнім управлінцям, оскільки ці заклади освіти були забезпечені підручниками, наданими нашою державою. Також є осередки неформальної освіти – від шкіл вихідного дня до невеликих об'єднань громадян, які навчають школярів,

– додав нардеп.

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Скільки школярів виїхало з України в час повномасштабної війни

Бабак також повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення з України виїхало від 700 тисяч до 1 мільйона дітей шкільного віку.

Наше завдання, як мінімум, залишити тісний зв'язок із освітньою системою України, щоб, як ми сподіваємось, вони повернулися до нас після перемоги,

– резюмував народний обранець.

Раніше у Міносвіти України повідомили, чи зарахують учням оцінки, отримані в закордонній школі. Про це читайте за посиланням.