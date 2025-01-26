Образовательный комитет Верховной Рады Украины рекомендует парламенту принять принять изменения в Закон "О полном общем среднем образовании". Это позволит признать результаты обучения украинских детей за рубежом.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление автора законопроекта и главы Образовательного комитета Рады Сергея Бабака. По его словам, законопроект №12375 предоставит правовые основания Кабмину разработать соответствующие нормативные акты.

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Раде рекомендуют признать результаты обучения украинских детей за рубежом

Бабак сообщил, что есть еще одна проблема, которая находится вне правовых рамок.

Речь идет об образовательных центрах, которые были созданы после 24 февраля за рубежом, которые имеют разный статус,

– уточнил он.

К примеру, есть те, имеющие официальный статус школы, зарегистрированной национальным законодательством страны пребывания.

Перечень этих школ известен образовательным управленцам, поскольку эти учебные заведения были обеспечены учебниками, предоставленными нашим государством. Также есть ячейки неформального образования – от школ выходного дня до небольших объединений граждан, которые обучают школьников,

– добавил нардеп.

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Сколько школьников выехало из Украины во время полномасштабной войны

Бабак также сообщил, что после начала полномасштабного вторжения из Украины выехало от 700 тысяч до 1 миллиона детей школьного возраста.

Наша задача, как минимум, оставить тесную связь с образовательной системой Украины, чтобы, как мы надеемся, они вернулись к нам после победы,

– резюмировал народный избранник.

Ранее в Минобразования Украины сообщили, засчитают ли ученикам оценки, полученные в зарубежной школе. Об этом читайте по ссылке.