Также в городе ограничили проведение массовых мероприятий. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Исполнительный комитет Нетешинского городского совета.

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В Хмельницкой области часть учеников будет учиться дистанционно

Так, из-за осложнения эпидемиологической ситуации в городе, в соответствии с решением педагогического совета гимназии "Гармония", учебное заведение от пятницы, 24 января, перевели на дистанционную форму обучения.

В соответствии с приказом начальника Нетешинской МВА, от понедельника, 27 января, до пятницы, 31 января включительно, дистанционно будут учиться также ученики лицея, гимназий "Энергия", "Эрудит", учреждений внешкольного образования.

Ограничили также и проведение культурно-массовых мероприятий, групповых занятий в учреждениях культуры города.

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