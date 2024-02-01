Оцінки українських дітей у закордонних школах повинні зараховувати на Батьківщині
Джерело:Мінреінтеграції
В Україні немає напрацьованої системи зарахування оцінок учнів-біженців, які вони отримали у закордонних школах. Тому батьки не знають, чи не знівелюють результати навчання їхніх дітей.
Натомість віцепрем'єрка Ірини Верещук наголосила, що оцінки українських дітей у закордонних школах повинні зараховувати в Україні.
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Чи зарахують учням-біженцям оцінки після повернення в Україну
У Міносвіти при цьому пояснили, що 2023 року МОН розробило відповідні методичні рекомендації. У них роз'яснюють окремі питання навчання у школах в умовах воєнного стану.
Так, діти, які через війну виїхали за кордон і там вчилися у школах, після повернення додому мають бути зараховані до своїх навчальних закладів. При цьому дитина може обрати для навчання іншу школу, аніж ту, у якій здобувала освіту свого часу.
Для зарахування потрібна заява одного з їхніх батьків чи інших законних представників.
Згідно з рекомендаціями, всі оцінки, отримані за кордоном, після повернення перезараховують. Для цього достатньо надати інформаційну довідку, до якої прикріпити:
- витяг оцінок, отриманих за кордоном;
- довідку про систему оцінювання, яку застосовують у країні перебування.
За кордоном діти можуть вивчати лише навчальні предмети українознавчого компонента. Це можливо як дистанційно в українських школах, так і на базі Міжнародної української школи (МУШ).
Йдеться про українську мову та літературу, історію України, основи правознавства, географію, громадянську освіту, захист України та предмет "Я досліджую світ" (у частині громадянської й історичної освітньої галузі). Це дає змогу уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській і закордонній школах,
– зазначили у міністерстві.
Раніше ми також повідомляли, що перешкоджає зарахуванню оцінок, отриманих за кордоном, у школах України.