Питання зарплати вчителям уже "перезріло": освітня омбудсменка окреслила основні виклики

Через війну в Україні складним є питання фінансування освіти. І це болюче питання залишиться ще якийсь час невирішеним.

Про наболілі питання освіти, які не будуть вирішені найближчим часом розповіла в інтерв'ю "Українській правді" Надія Лещик, уповноважена з питань захисту прав в освіті, пише 24 Канал.

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Питання переформатування зарплати перезріло, – Лещик

Складними питаннями для вирішення є фінансування освіти.

Омбудсменка Надія Лещик прокоментувала, що зарплата вчителів чи не найскладніше питання, яке найближчим часом вирішене не буде. І цьому є кілька важливих перешкод – війна та неефективна система нарахування заробітної плати.

Зарплата педагога формується з малої ставки у 6 – 7 тисяч і до неї багато різних надбавок: за педагогічний стаж, педагогічне звання, категорію, за класне керівництво, перевірку зошитів, престижність, за роботу з дітьми в інклюзивних класах (групах) тощо. Але молодий учитель, який приходить у школу, отримує лише 6 – 7 тисяч – у нього немає доплат.

Питання переформатування заробітної плати не те що назріло – воно вже перезріло,

– прокоментувала Лещик

Навіть, якщо у держави з'являться кошти на збільшення зарплати вчителям, то молодий вчитель все одно буде отримувати мінімалку.

Тому треба реформувати підходи і робити це зараз, а не тоді, коли у держави з’явиться можливість збільшити заробітну плату педагогам, і цей процес вже розпочався.

Важливо, щоб нарахування відбувалося за справедливими й сучасними нормами, які б враховували і досвід вчителя, і водночас заохочувала молодь іти працювати у школи.

Хоч омбудсмену і роблять закиди: "Робіть щось у цьому питанні", але виділять кошти на зарплату не в її силах.

Я думаю, питання підвищення зарплат залишатиметься невирішеним, поки триватиме війна,

– зазначила Лещенко.

Ще одна ситуація, яка викликала обурення – виділення тисячі для вчителів. Частина педагогів негативно сприйняли виділення коштів, які щомісячно будуть надходити. Вони прагнуть більше, тому скаржаться.

Я здивована, бо держава пішла назустріч, а у відповідь хейт,

– прокоментувала омбудсмен.

Разом з тим, для дошкільників і позашкільників цих коштів не дали. На зарплату вчителів іде державна субвенція, на заробітну плату працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти – гроші з місцевого бюджету. І тому зрозуміло, що зараз, навіть якби захотіли виділити кошти для їхньої підтримки, це фактично неможливо.

Там треба вносити зміни до законів і підзаконних нормативних актів. Саме з такими зверненнями Служба освітнього омбудсмена звертається до Верховної Ради, Кабміну, міністерств із аргументованими пропозиціями.

Є дуже багато проблем, пов'язаних з фінансуванням освіти, на які ми не можемо зараз вплинути.

Іншими питаннями, які теж потребують фінансування є:

Субвенція для підтримки дітей з ООП складалася з двох частин: кошти йшли на оплату занять з дітьми, а друга частина – на обладнання. Кошти на обладнання від початку повномасштабної війни зняли, залишили лише на оплату праці фахівців.

складалася з двох частин: кошти йшли на оплату занять з дітьми, а друга частина – на обладнання. Кошти на обладнання від початку повномасштабної війни зняли, залишили лише на оплату праці фахівців. Оплата варіативної частини шкільних предметів. Частину предметів у ЗЗСО діти можуть обирати – поглиблене вивчення англійської мови, фінансова грамотність, медіаграмотність тощо. І ось цю варіативну частину другий рік поспіль держава не оплачує. Це все здійснюється коштом місцевих бюджетів, які також потерпають.

Коли держава повернеться до виділення коштів на ці питання – поки незрозуміло.