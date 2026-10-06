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Освіта Освіта в Україні "Попрацюють і йдуть": яку зарплату мають отримувати вчителі в Україні
6 жовтня, 12:07
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"Попрацюють і йдуть": яку зарплату мають отримувати вчителі в Україні

Марія Волошин

Якщо наша держава планує інтегруватися в Європу, то варто підвищити до європейського рівня не лише ціни, але і зарплату всім фахівцям.

Зокрема вчителям. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Чому вчителям треба підвищити зарплату

Педагогиня каже: світ настільки швидко рухається вперед, що ти сходив у магазин, нічого не купив, а півтори тисячі лишив. 

У Польщі мою місячну зарплату вчитель отримує за п'ять робочих днів. З Британією, з Канадою я взагалі не хочу порівнювати,
 – додає вона.

І зізнається: звичайно, хотілося б отримувати більшу зарплату, щоб могли собі купити нове плаття до свята, чи кави випити зайвий раз, щоб були додаткові кошти. 

Та й більша зарплата – більший буде донат на ЗСУ. Це теж важливо. Тому що не буде їх, не буде нас. Вони тримають перший бастіон, а далі ми маємо навчити дітей розуміти цю цінність, 
– зазначає Яворська. 

Яку зарплату має отримувати молодий учитель

На запитання "У середньому скільки мав би отримувати вчитель? 30 тисяч, до прикладу?" вона відповіла так: "Хоча б"

Особливо молодь, бо їхні 11 – 13 тисяч зарплати – це ні про що. Вони попрацюють і йдуть шукати, де краще, 
– наголошує педагогиня.

І додає, що сучасне покоління дітей має ідею "я піду працювати там, де багато платять". І вони шукають себе, а знайти не можуть. 

І так із вчительською професією. Молодий вчитель не отримує бонусів і підтримки. І поки він ще заробить хоч би вищу категорію, то треба 10 – 15 років попрацювати, 
– резюмувала освітянка.

  • Нагадаємо, що цьогоріч національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдесяте назвала переможця.

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