В частности, учителям. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала учительница истории и гражданского образования Екатерина Яворская, которая в этом году вошла в десятку финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Почему учителям нужно повысить зарплату

Педагог говорит: мир настолько быстро движется вперед, что ты сходил в магазин, ничего не купил, а полторы тысячи оставил.

В Польше учитель получает мою месячную зарплату за пять рабочих дней. С Великобританией и Канадой я вообще не хочу сравнивать,

– добавляет она.

И признается: конечно, хотелось бы получать большую зарплату, чтобы можно было купить себе новое платье к празднику или выпить кофе лишний раз, чтобы были дополнительные средства.

Да и чем больше зарплата, тем больше будет пожертвование на ВСУ. Это тоже важно. Потому что если их не будет, нас тоже не будет. Они держат первый бастион, а дальше мы должны научить детей понимать эту ценность,

– отмечает Яворская.

Какую зарплату должен получать молодой учитель

На вопрос "Сколько в среднем должен получать учитель? 30 тысяч, например?" она ответила так: "Хотя бы"

Особенно молодежь, потому что их 11–13 тысяч зарплаты – это ни о чем. Они поработают и уходят искать, где лучше,

– подчеркивает педагог.

И добавляет, что у современного поколения детей есть идея: "Я пойду работать туда, где много платят". И они ищут себя, но найти не могут.

Так же и с учительской профессией. Молодой учитель не получает бонусов и поддержки. И пока он не заработает хотя бы высшую категорию, придется проработать лет 10–15,

– подытожила педагог.