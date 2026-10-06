Зокрема вчителям. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026.
Чому вчителям треба підвищити зарплату
Педагогиня каже: світ настільки швидко рухається вперед, що ти сходив у магазин, нічого не купив, а півтори тисячі лишив.
У Польщі мою місячну зарплату вчитель отримує за п'ять робочих днів. З Британією, з Канадою я взагалі не хочу порівнювати,
– додає вона.
І зізнається: звичайно, хотілося б отримувати більшу зарплату, щоб могли собі купити нове плаття до свята, чи кави випити зайвий раз, щоб були додаткові кошти.
Та й більша зарплата – більший буде донат на ЗСУ. Це теж важливо. Тому що не буде їх, не буде нас. Вони тримають перший бастіон, а далі ми маємо навчити дітей розуміти цю цінність,
– зазначає Яворська.
Яку зарплату має отримувати молодий учитель
На запитання "У середньому скільки мав би отримувати вчитель? 30 тисяч, до прикладу?" вона відповіла так: "Хоча б"
Особливо молодь, бо їхні 11 – 13 тисяч зарплати – це ні про що. Вони попрацюють і йдуть шукати, де краще,
– наголошує педагогиня.
І додає, що сучасне покоління дітей має ідею "я піду працювати там, де багато платять". І вони шукають себе, а знайти не можуть.
І так із вчительською професією. Молодий вчитель не отримує бонусів і підтримки. І поки він ще заробить хоч би вищу категорію, то треба років 10 – 15 років попрацювати,
– резюмувала освітянка.
Нагадаємо, що цьогоріч національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдесяте назвала переможця.