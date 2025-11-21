Від 200 тисяч гривень: у яких країнах учителі заробляють найбільше

Учителі у країнах Європи отримують різні зарплати. В окремих – набагато більші ніж в Україні.

Навіть у межах однієї країни на суму оплати праці педагогів впливають кваліфікація та досвід. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані Національного фонду освітніх досліджень (NFER).

У яких країнах у вчителів найбільші зарплати?

За даними Європейської комісії Eurydice, річна валова зарплата початківців-вчителів у 2022/23 році коливалася від 9 897 євро у Польщі – до 84 589 євро в Люксембурзі у межах ЄС.

Учителі в Німеччині заробляли майже вдвічі більше ніж їхні колеги у Франції – 62 322 євро проти 32 186 євро. В Іспанії – 36 580 євро, в Італії – 27 079 євро.

Учителі в країнах-кандидатах на вступ до ЄС заробляли тоді менше ніж 12 000 євро на рік.

Річна валова зарплата для початківців-вчителів у ЄС коливалася від 11 826 у Словаччині – до 49 015 у Люксембурзі. Хоча розриви між країнами зменшилися, вони все ще існують.

Зарплати вчителів у Європі / Eurydice

Ц️ікаво Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак повідомив, що сьогодні молодий учитель в Україні із навантаженням 18 годин на тиждень чистими "на руки" отримує ️8 162 гривні (6 162 гривні – оклад + 2 000 гривень – надбавка).️

Як змінювали зарплати вчителів протягом років?

Серед 22 країн і регіонів у 10 з них у період з 2015 по 2023 рік відбулося зниження реальної зарплати вчителів нижчої середньої школи. У деяких країнах це зниження було значним.

Найбільше зниження було в Люксембурзі – на 11 %, Греції – 9 %, Ірландії, Фінляндії та Італії – 6 %. З 2015 по 2023 рік зарплата педагогів знизилася і на 5 % в Англії, на 4 % в Португалії та на 3 % в Угорщині.

Туреччина натомість зафіксувала найвище зростання. Тут зарплати вчителів зросли на 31%. Чехія посіла друге місце зі зростанням на 16%, а Шотландія – третє зі зростанням на 12%.

Яка зарплата у молодого вчителя в Україні?