Від 200 тисяч гривень: у яких країнах учителі заробляють найбільше
- Річна валова зарплата початківців-вчителів у ЄС у 2022/23 році коливалася від 9 897 євро у Польщі – до 84 589 євро в Люксембурзі.
- Зарплата молодого учителя в Україні із навантаженням 18 годин на тиждень становить 8 162 гривні.
Учителі у країнах Європи отримують різні зарплати. В окремих – набагато більші ніж в Україні.
Навіть у межах однієї країни на суму оплати праці педагогів впливають кваліфікація та досвід. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані Національного фонду освітніх досліджень (NFER).
У яких країнах у вчителів найбільші зарплати?
За даними Європейської комісії Eurydice, річна валова зарплата початківців-вчителів у 2022/23 році коливалася від 9 897 євро у Польщі – до 84 589 євро в Люксембурзі у межах ЄС.
Учителі в Німеччині заробляли майже вдвічі більше ніж їхні колеги у Франції – 62 322 євро проти 32 186 євро. В Іспанії – 36 580 євро, в Італії – 27 079 євро.
Учителі в країнах-кандидатах на вступ до ЄС заробляли тоді менше ніж 12 000 євро на рік.
Річна валова зарплата для початківців-вчителів у ЄС коливалася від 11 826 у Словаччині – до 49 015 у Люксембурзі. Хоча розриви між країнами зменшилися, вони все ще існують.
Зарплати вчителів у Європі / Eurydice
Як змінювали зарплати вчителів протягом років?
Серед 22 країн і регіонів у 10 з них у період з 2015 по 2023 рік відбулося зниження реальної зарплати вчителів нижчої середньої школи. У деяких країнах це зниження було значним.
Найбільше зниження було в Люксембурзі – на 11 %, Греції – 9 %, Ірландії, Фінляндії та Італії – 6 %. З 2015 по 2023 рік зарплата педагогів знизилася і на 5 % в Англії, на 4 % в Португалії та на 3 % в Угорщині.
Туреччина натомість зафіксувала найвище зростання. Тут зарплати вчителів зросли на 31%. Чехія посіла друге місце зі зростанням на 16%, а Шотландія – третє зі зростанням на 12%.
Яка зарплата у молодого вчителя в Україні?
- О️чільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень чистими "на руки" отримує ️8 162 гривні (6 162 гривні – оклад + 2 000 гривень – надбавка).️
- Після підвищення посадового окладу з 1 січня на 30% він отримуватиме 9 740 гривень (реальне зростання на 19%).
- А після другого етапу підвищення з 1 вересня заробітна плата молодих вчителів становитиме 10 845 гривень.