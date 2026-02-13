Чи отримали педагоги підвищену зарплату у 2026 році

З 2026 року зарплати вчителів в Україні зростають. Підвищення відбудеться у два етапи.

З 1 січня зарплата педагогів зростає на 30%, з 1 вересня – ще на 20%. Медіа "Нова українська школа" провело опитування щодо того, чи отримали освітяни підвищені зарплати.

Чи отримали вчителі більші зарплати?

Більшість вчителів, які взяли участь в опитуванні, заявили, що отримали підвищену зарплату за січень цього року. Результати загалом такі:

56% зазначили, що зарплата зросла приблизно на 30%;

33% – що зросла, але менш ніж на 30%;

8% відповіли, що нічого не змінилося;

2% – що зарплата стала меншою;

1% обрали варіант "інше".

Освітяни також уточнили суми та обставини нарахувань. Один з педагогів, зокрема, зазначив, що зарплата зросла приблизно на 5 тисяч гривень.

Частина вчителів звернула увагу на розмір доплати за престижність праці. Педагогиня з Житомирщини написала, що їм встановили 5% надбавки, тому підвищення де-факто становить близько 10 – 15%. Були повідомлення і про зменшення доплати за престижність до 5%, відсутність виплат за класне керівництво та перевірку зошитів.

Окремі педагоги наголошують, що, попри підвищення, рівень зарплати залишається недостатнім з огляду на навантаження та особисті обставини.

Що вимагають у Профспілці освітян?

Вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.

Розмір зарплати вчителя не повинен залежати від спроможності конкретної громади.

Про це заявив заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк. Він звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.

Він зазначив, що через фінансові можливості громад багатьом вчителям нараховують лише 5% надбавки за престижність.

Це де-факто є порушенням закону. Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.

Як зросла зарплата вчителя?