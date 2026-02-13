Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Чи отримали педагоги підвищену зарплату у 2026 році
13 лютого, 21:17
3

Чи отримали педагоги підвищену зарплату у 2026 році

Марія Волошин
Основні тези
  • З 2026 року зарплати вчителів в Україні зростають: на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня.
  • Більшість вчителів підтвердили підвищення зарплати, але Профспілка освітян вимагає гарантувати 30% надбавку за престижність праці.

З 2026 року зарплати вчителів в Україні зростають. Підвищення відбудеться у два етапи.

З 1 січня зарплата педагогів зростає на 30%, з 1 вересня – ще на 20%. Медіа "Нова українська школа" провело опитування щодо того, чи отримали освітяни підвищені зарплати. 

Дивіться також "Нівелює підвищення": Профспілка звернулася до уряду через розмір надбавки для вчителів 

Чи отримали вчителі більші зарплати?

Більшість вчителів, які взяли участь в опитуванні, заявили, що отримали підвищену зарплату за січень цього року. Результати загалом такі: 

  • 56% зазначили, що зарплата зросла приблизно на 30%;

  • 33% – що зросла, але менш ніж на 30%;

  • 8% відповіли, що нічого не змінилося;

  • 2% – що зарплата стала меншою;

  • 1% обрали варіант "інше".

Освітяни також уточнили суми та обставини нарахувань. Один з педагогів, зокрема, зазначив, що зарплата зросла приблизно на 5 тисяч гривень.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Частина вчителів звернула увагу на розмір доплати за престижність праці. Педагогиня з Житомирщини написала, що їм встановили 5% надбавки, тому підвищення де-факто становить близько 10 – 15%. Були повідомлення і про зменшення доплати за престижність до 5%, відсутність виплат за класне керівництво та перевірку зошитів. 

Окремі педагоги наголошують, що, попри підвищення, рівень зарплати залишається недостатнім з огляду на навантаження та особисті обставини.

Дивіться також У Профспілці зробили важливу заяву щодо надбавок вчителям за престижність 

Що вимагають у Профспілці освітян?

  • Вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.
  • Розмір зарплати вчителя не повинен залежати від спроможності конкретної громади.
  • Про це заявив заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк. Він звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.

  • Він зазначив, що через фінансові можливості громад багатьом вчителям нараховують лише 5% надбавки за престижність. 

  • Це де-факто є порушенням закону. Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.

Як зросла зарплата вчителя?

  • З 2026 року педагогам в Україні підвищили зарплати.
  • Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
  • Вихователям у дитсадках також підвищили оклади на 30% з 1 січня 2026 року.
  • Також збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
  • "Вчительська тисяча" зросте до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).