Чи зросли зарплати педагогів?

  • З початку року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
  • "Учительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
  • Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
  • Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що у 41% громад України зменшили розмір надбавки за престижність до зарплат вчителям у січні.  