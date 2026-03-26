В Україні тривають обговорення моделей підвищення зарплат учителів. Однак підвищення до трьох "мінімалок" поки виконати неможливо.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Освітнього комітету Сергій Бабак.

Чи можливе значне підвищення зарплат?

️Чинна система оплати праці педагогів, за словами Бабака, передбачає відносно невеликий базовий оклад і значну кількість надбавок. Вони залежать від стажу, класного керівництва, завідування кабінетами та низки інших факторів.

У разі підвищення базового окладу до рівня трьох мінімальних зарплат це автоматично призведе до пропорційного зростання всіх надбавок,

– зауважив нардеп.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

За оцінками, загальний рівень оплати праці може сягнути 60 – 80 тисяч гривень для найоплачуваніших категорій вчителів, вважає Бабак.

Ми тільки за такий рівень зарплати, але це створить неможливе навантаження на державний бюджет у розмірі сотень мільярдів гривень. А найголовніше, розрив між зарплатою молодого вчителя і найдосвідченішого досягне абсурдного рівня,

– заявив очільник Комітету.

️І додав, що основним викликом є передусім необхідність перегляду самої структури оплати праці педагогів.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України розробило законопроєкт щодо зміни системи оплати праці вчителів. Однак наразі нема згоди професійних спілок, повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, інформує "Інтерфакс-Україна".

Які моделі оплати праці пропонувало МОН?

У МОН зазначали, що напрацювали два сценарії змін щодо моделі оплати праці вчителів.

Перший може передбачати збільшення тижневого навантаження педагогів із 20 до 22 годин. Але це може стати основою для дискусії із профспілками.

Другий – збереження чинного навантаження, але на це потрібно буде більше грошей. Зокрема, на 2027 рік.