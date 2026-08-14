Незважаючи на те що весь бюджет у нас – в Міністерстві оборони, ми збільшуємо заробітні плати нашим педагогам. Там є поетапне збільшення, два чи три етапи ще попереду, все це буде,
– запевнив Зеленський, відповідаючи на запитання про низьку оплату праці вчителів.

Глава держави наголосив, що зарплати вчителів зростатимуть.