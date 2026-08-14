З вересня зарплати вчителів в Україні зростуть

Про це інформує 24 Канал. Зарплати освітян зростуть на 20%.

Що відомо про підвищення зарплат учителям

У Державному бюджеті на цей рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.

У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.

Також 2026 року зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.

"Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).

Що анонсував президент

Глава Української Держави Володимир Зеленський днями заявив, що зарплата вчителів зростатиме навіть в час війни. І уточнив, що кілька етапів підвищення оплати вчителів в Україні ще попереду.