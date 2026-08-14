З вересня зарплати вчителів в Україні зростуть

Про це інформує 24 Канал. Зарплати освітян зростуть на 20%.
Що відомо про підвищення зарплат учителям
У Державному бюджеті на цей рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
Також 2026 року зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
Що анонсував президент
Глава Української Держави Володимир Зеленський днями заявив, що зарплата вчителів зростатиме навіть в час війни. І уточнив, що кілька етапів підвищення оплати вчителів в Україні ще попереду.
Незважаючи на те що весь бюджет у нас – в Міністерстві оборони, ми збільшуємо заробітні плати нашим педагогам. Там є поетапне збільшення, два чи три етапи ще попереду, все це буде,
– запевнив Зеленський, відповідаючи на запитання про низьку оплату праці вчителів.
Глава держави наголосив, що зарплати вчителів зростатимуть.