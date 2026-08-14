С сентября зарплаты учителей в Украине вырастут

Об этом сообщает 24 Канал. Зарплаты работников образования вырастут на 20%.

Что известно о повышении зарплат учителям

В государственном бюджете на этот год предусмотрено повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.

В МОН подчеркнули, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.

Также в 2026 году сохранили доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.

"Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).

Что объявил президент

Глава украинского государства Владимир Зеленский на днях заявил, что зарплата учителей будет расти даже во время войны. И уточнил, что несколько этапов повышения оплаты труда учителей в Украине еще впереди.