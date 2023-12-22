"Рівень є одним із найнижчих": наскільки за рік зросли зарплати педагогів
Джерело:Державна служба статистики
Рівень зарплат вчителів є на сьогодні одним із найменших в Україні. При цьому сума виплат освітянам доволі повільно зростає.
Відповідні дані наводить Державна служба статистики щодо середньомісячної зарплати українців. Так, виплати освітян за рік зросли лише на 8%.
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Наскільки за рік зросли зарплати педагогів
У третьому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому становив майже 28 тисяч гривень.
Натомість сфера освіти входить до трійки з найменшим рівнем середньої зарплати у нашій державі.
Так, середній рівень зарплати в освітній сфері становить 12 180 гривень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, ця цифра збільшилась на 8,2%.
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Наскільки у 2024 році зростуть зарплати вчителів
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати педагогам підвищать на 21%.
- Відповідно середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії зросте наступного року має з 14,4 тисячі гривень до 17,4 тисячі гривень.
- Очільник Міносвіти Оксен Лісовий в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив, що оплата праці педагогів у 2024 році зросте у два етапи: І – з 1 січня на 10%, ІІ – з 1 квітня – на 12,6%.
- У середньому вчитель наступного року має отримувати 16 тисяч гривень зарплати.