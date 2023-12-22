"Рівень є одним із найнижчих": наскільки за рік зросли зарплати педагогів

Рівень зарплат вчителів є на сьогодні одним із найменших в Україні. При цьому сума виплат освітянам доволі повільно зростає.

Відповідні дані наводить Державна служба статистики щодо середньомісячної зарплати українців. Так, виплати освітян за рік зросли лише на 8%.

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Наскільки за рік зросли зарплати педагогів

У третьому кварталі 2023 року розмір середньомісячної зарплати в Україні зріс на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому становив майже 28 тисяч гривень.

Натомість сфера освіти входить до трійки з найменшим рівнем середньої зарплати у нашій державі.

Так, середній рівень зарплати в освітній сфері становить 12 180 гривень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, ця цифра збільшилась на 8,2%.

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Наскільки у 2024 році зростуть зарплати вчителів