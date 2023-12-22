Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики по среднемесячной зарплате украинцев. Так, выплаты педагогов за год выросли всего на 8%.

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Насколько за год выросли зарплаты педагогов

В третьем квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом составил около 28 тысяч гривен.

В то же время сфера образования входит в тройку с наименьшим уровнем средней зарплаты в нашем государстве.

Так, средний уровень зарплаты в сфере образования составляет 12 180 гривен. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра увеличилась на 8,2%.

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