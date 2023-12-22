Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики по среднемесячной зарплате украинцев. Так, выплаты педагогов за год выросли всего на 8%.
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Насколько за год выросли зарплаты педагогов
В третьем квартале 2023 года размер среднемесячной зарплаты в Украине вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом составил около 28 тысяч гривен.
В то же время сфера образования входит в тройку с наименьшим уровнем средней зарплаты в нашем государстве.
Так, средний уровень зарплаты в сфере образования составляет 12 180 гривен. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра увеличилась на 8,2%.
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Насколько в 2024 году вырастут зарплаты учителей
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль пообещал, что зарплаты педагогам повысят на 21%.
- Соответственно среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет в следующем году с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен.
- Глава Минобразования Оксен Лисовой в эфире "Завтрак с 1+1" заявил, что оплата труда педагогов в 2024 году вырастет в два этапа: I – с 1 января на 10%, II – с 1 апреля – на 12,6%.
- В среднем учитель в следующем году должен получать 16 тысяч гривен зарплаты.