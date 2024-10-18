Заступниця Лісового розповіла, чи планують збільшувати зарплату вчителям

Те, що вчителям в Україні треба підвищити зарплату, розуміють усі. При цьому треба створити новий підхід, щоб на момент покращення фінансової ситуації або при зростанні фінансової допомоги від партнерів можна було говорити про запровадження нового підходу оплати праці педагогів.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. І додала: усі ми знаємо, що маємо цінувати вчителя зі стажем.

Дивіться також Заступниця Лісового назвала середню зарплату вихователів в Україні

Що кажуть у МОН про нові підходи до оплати праці освітян

Посадовиця заявила, що хтось із вчителів вдосконалює навички постійно. Хтось готовий додатково менторити початківців.

Це безцінно, але все це забирає час. І це навантаження треба враховувати. Ментором готові бути не всі, тому будуть і інші траєкторії розвитку вчителів,

– зазначила Кузьмичова.

І додала, що можна створювати навчально-методичні матеріали, підручники. Можна брати участь у різноманітних проєктах, конкурсах. Це дає відхід від лінійності. Не всі вчителі мають обов'язково проходити ті самі ланки професійного розвитку.

Зараз у вчителя є 150 годин підвищення кваліфікації, які треба набрати за 5 років. Ці години ніяк не пріоритезують, на що саме ти їх використовуєш. На жаль, через це нерідко йдуть по простіших схемах: отримують сертифікат, за яким не стоїть якісне опрацювання теми. А в майбутньому кожен зможе обрати, над чим йому ближче працювати у своєму професійному розвитку,

– каже заступниця Лісового.

Це про гнучкість вибору, який вчитель робитиме, виходячи зі своїх сильних сторін. Це змінить підхід до підвищення кваліфікації. Концепцію цих змін розроблятимуть протягом цього навчального року і наступного календарного року. Все це МОН буде обговорювати з громадськістю та самими вчителями, резюмувала заступниця очільника МОН.

Дивіться також У МОН розповіли, чи підвищать учителям зарплату у 2025 році

Скільки коштів передбачили на зарплати педагогам на 2025 рік