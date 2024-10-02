У МОН розповіли, чи підвищать учителям зарплату у 2025 році

Не так давно міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя у нашій країні становить 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, вона може бути більшою або меншою.

Однак учителі сподіваються на підвищення оплати праці. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів "УП", чи відбудеться це підвищення наступного року.

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Чи підвищать учителям зарплату у 2025 році

Посадовець заявив: у проєкті закону про бюджет на 2025 рік на зарплати вчителям заклали видатки на рівні 2024 року.

Попри те, що кількість учнів у школах зменшується, але сума коштів разом з освітньою субвенцією, закладена у проєкті Закону про держбюджет (на 2025 рік – ред.), який ще має ухвалити Верховна Рада, – на тому ж рівні, що і минулого року,

– уточнив він.

Цікаво! У 2025 році Кабінет Міністрів України планує виділити на освіту 169,3 мільярда гривень. Це майже на 2 мільярди менше, ніж цьогоріч (171,2 мільярда гривень).

Скільки коштів передбачили на зарплати вчителям на 2025 рік