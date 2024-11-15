Один із найкращих учителів світу назвав найгостріші проблеми в українській освіті

Українська освіта стикнулася зі значними труднощами, зокрема в час повномасштабної війни. Однією із проблем є безпека учасників освітнього процесу.

Ще одним викликом є сталість освітнього процесу. Про це один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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Які зараз є проблеми у сфері освіти України

Педагог зауважив: дуже хочеться, щоб був стабільний освітній процес, який не перериває тривога.

Вона створює дискомфорт: урок переривається і вже діти думають не про якісь навчальні цілі, а про своє, дивляться, звідки що летить тощо,

– уточнив він.

При цьому додав, що на Сумщині, до прикладу, взагалі немає офлайн-освіти.

Я заходив у школу, де працював 6 років. Там нема нікого. І поки немає навіть передумов, що вони повернуться. І от у документах написано, що у школі навчається тисяча дітей, а в самій громаді десь до 200 перебуває,

– розповів Пройдаков.

Діти, за його словами, здобувають освіту онлайн, але перебувають в інших регіонах або за кордоном.

А якщо умовно завтра буде Перемога, треба буде, щоб ці діти поверталися. А не всі повернуться. І це виклик,

– вважає вчитель.

Третій момент, за його словами, співвідношення зарплата – мотивація вчителів. Мотивація на місцях просідає.

Четверте: в Україні з 2027 року втілюватимуть реформу старшої профільної школи. Не всі школи розуміють її особливість та що це будуть за зміни. Не всі усвідомлюють, що буде 12-й клас,

– каже Пройдаков.

І наголошує: це все треба пояснювати доступною мовою, а не просто показувати презентацію. Пояснити – як було, вже не буде. Буде або з 1-го по 9-й, або з 10-го по 12-й клас. Третього не дано.

Більше про проблеми у сфері освіти, виїзд старшокласників за кордон, зарплату вчителів та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.