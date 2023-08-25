Лісовий анонсував підвищення та новий формат оплати праці вчителям і директорам шкіл
В Україні змінять формат оплати праці вчителям та директорам шкіл. При цьому їхня зарплата має зрости.
Зміни мають набути чинності у 2025 році. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 25 серпня під час серпневої конференції для освітян розповів, як виглядатиме ця нова система оплати праці, інформує 24 Канал.
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Лісовий анонсував зміну формату оплати праці освітянам
Так, міністр наголосив: програму уже запустили. Зокрема, протягом 2023 – 2024 років триватиме робота щодо формування відповідних політик і експертиз. А упродовж 2024 – 2025 років МОН планує реалізувати пілотний проєкт щодо нового формату оплати праці у 500 школах.
Хочемо вийти з єдиної тарифної сітки. Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати і доплати від директора школи. І найголовніше – прагнемо підвищити зарплату,
– повідомив посадовець.
За словами очільника Міносвіти, оплату праці прагнуть зробити прозорою, зрозумілою, прогнозованою. Однак відкритим є питання щодо того, коли в умовах війни освітянам зможуть підвищити зарплати. Це питання ще обговорюватимуть.
До слова, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив, що найголовніше – створити педагогам хороші умови для роботи, а без змін зарплати це неможливо зробити.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив міністр.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним. Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів.
- Таку ціль має на меті реалізувати Міносвіти. Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти.
- Недавно в Освітньому комітеті Верховної Ради заявили, що вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч гривень зарплати. Однак така цифра вимагатиме суттєвих змін щодо фаховості педагогів.