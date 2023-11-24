Лісовий розповів, коли і наскільки підвищать зарплату вчителям

У 2024 році зарплати вчителям підвищать двічі. Кошти на це передбачили у бюджеті, зокрема у межах освітньої субвенції.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі "Сніданку з 1+1" зазначив, що цю субвенцію збільшили на 15,5 мільярда гривень. Більшість коштів і скерують на оплату праці педагогів.

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Коли і наскільки підвищать зарплату вчителям

Очільник МОН зазначив, що уряд планує підвищити зарплату вчителям у два етапи:

І – на 10% з січня;

ІІ – на 12,6% з квітня.



Коли і наскільки підвищать зарплату вчителям / скриншот відео

Пріоритет у країні – оборона. Ми розуміємо, що були зменшені певні виплати (через повномасштабну війну, – 24 Канал), але важливо те, що вони відновлюються і повертаються,

– зазначив міністр.

І додав, що такі підвищення та відповідні суми ще далекі від тієї гідної зарплати, яку повинен отримувати вчитель.

Яка середня зарплата вчителя в Україні

Лісовий також розповів, що середня зарплата вчителя залежить від категорійності, навантаження, стажу тощо.

У середньому вчитель отримує близько 13 тисяч гривень. Мінімальна залежить від навантаження – може бути 9 тисяч,

– уточнив міністр.

Після підвищення, за словами очільника МОН, середня зарплата вчителя з січня становитиме 14 тисяч гривень, з квітня – близько 16 тисяч.

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Що раніше Лісовий казав про підвищення зарплати вчителям