Міністр освіти розповів, яка у нього зарплата і скільки мають отримувати вчителі
Джерело:Освіторія
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий розсекретив свою зарплату. При цьому розповів, яку винагороду за роботу мають отримувати педагоги.
Міністр заявив: у порівнянні із зарплатами вчителів його винагорода непогана. За березень посадовець отримав 27 тисяч гривень. Якою його зарплата буде у квітні і надалі, ще не знає.
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Якою має бути зарплата вчителів
Лісовий при цьому розповів, що президент під час співбесіди запитав у нього, якою повинна бути зарплата вчителів. Міністр заявив, що назвав суму, яку вважає гідною, але зараз неможливо її досягти.
Учитель – скільки він повинен отримувати? Можливо, як військовий? Але військові також мають різну зарплату: на нулі це сто тисяч, а в тилу – 20. Рівень заробітної плати має залежати від рівня кваліфікації і від ряду інших чинників,
– зазначив очільник МОН.
І додав, що це питання актуальне, але потрібні гроші з бюджету. Тому поки підвищення зарплат педагогам залишається на рівні бажання, мети і реальних можливостей. Напрацювання механізмів є одним із пріоритетних завдань МОН.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.